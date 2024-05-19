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Güncel
AA 19.05.2024 20:46

Afyonkarahisar'da 1000 metrelik Türk bayrağıyla "Gençlik Yürüyüşü" yapıldı

Afyonkarahisar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 1000 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Afyonkarahisar'da 1000 metrelik Türk bayrağıyla "Gençlik Yürüyüşü" yapıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Afyonkarahisar'da Eski Müze önünde ellerinde meşalelerle toplanan kalabalık, 1000 metre uzunluğunda Türk bayrağı açarak Kurtuluş Caddesi'nden Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.

Katılımcılar, mehter takımının eşlik ettiği yürüyüş sırasında marşlar söyledi.

Yürüyüşe, Afyonkarahisar Vali Yardımcıları Uğur Kolsuz, Mehmet Keklik, Fatih Topuz ve Taner Bolat, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, kurum müdürleri, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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