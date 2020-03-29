İçişleri Bakanlığının Kovid-19'la mücadele kapsamında yayımladığı genelgeye göre, şehirlerarası otobüs seferleri saat 17.00 itibarıyla valiliklerin iznine tabi tutuldu.

Otogarda bir yazıhanenin yetkilisi Tufan Yaşık, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seferlerin geçici süreyle kısıtlandığını söyledi.

Otobüs seferlerinin durdurulması ile otogardaki yazıhanelerin de kapandığını dile getiren Yaşık, "Özellikle yarından itibaren otobüs seferleri yapılmayacak. Vatandaşların bu konuda mağdur olmaması için bu akşam son seferler yapılacak. İkinci bir emre kadar seferlerimiz durdurulmuştur." dedi.

Antalya-İstanbul seferini yapan bir firmanın otobüs kaptanı Muhsin Doğan da Kovid-19 nedeniyle bugün son seferini yaptığını belirterek, "Bu süreç ne kadar sürecek bilmiyoruz. Biz de herkes gibi haber bekleyeceğiz. Şimdi İstanbul'a gidiyoruz ve kontakları kapatıyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi biz de evden çıkmayacağız. Ülkemizdeki herkesin de duyarlı olmasını istiyoruz." diye konuştu.

İzmir- Diyarbakır seferini yapan firmanın kaptanı Nevzat Demiray da koronavirüs dolayısıyla Türkiye'deki bütün otogarların faaliyetlerini durdurduğu belirtti.

Demiray, "Herhalde kapatılması daha iyi olacak. İnsanların evde kalması gerekiyor. Hükumetimiz bizim için karar veriyor." dedi.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada da "Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde şehirler arası otobüs seyahatleri valiliklerin iznine bağlanmıştır. Vatandaşlar, 17.00' den itibaren otogarda görev yapacak 'Seyahat İzin Kurulu’ndan alacakları izin belgesi ile seyahat gerçekleştirebilecektir." ifadeleri kullanıldı.