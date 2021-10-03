Haber Giriş: 3 Ekim 2021 Pazar 13:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 8 milyon 408 bini geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Afrika'da, koronavirüse yakalananların sayısı 8 milyon 408 bin 346 oldu.
"Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 212 bin 356'ya çıktı.
Kıtada vaka sayısı 8 milyon 408 bin 346 olurken, iyileşenlerin sayısı 7 milyon 680 bin 375'e yükseldi.
Afrika'da en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.
Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da görüldü.
Etiketler: Afrika Koronavirüs
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