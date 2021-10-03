Haber Giriş: 3 Ekim 2021 Pazar 10:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta sis etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yoğun sis etkili oldu.
Sabah saatlerinde etkisini arttıran sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Sürücülerin güçlükle ilerlediği ilçede, bazı araç sahipleri sis farlarını yaktı.
Hayvanlarını otlatmaya çalışanlar sürü sahipleri de yoğun sisten etkilendi.
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