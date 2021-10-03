Haber Giriş: 3 Ekim 2021 Pazar 13:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail güçleri Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da, çeşitli iddialarla 11 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail güçleri, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenledi.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, baskınlarda 3 kardeşin de aralarında bulunduğu 11 Filistinli gözaltına alındı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.
Etiketler: İsrail Batı Şeria
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