Muhammed, Afrikalı dışişleri bakanlarının bir araya geldiği 39. Olağan Yürütme Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bütçesinin büyük kısmını uluslararası kuruluşlar ve gelişmiş ülkelerden elde eden örgütün kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini vurguladı.

"Bağış ve örgütün bağımsızlığı arasında ağır bir yük var ve bizim kendi kaynaklarımıza güvenmeye ihtiyacımız var." diyen Muhammed, bütçedeki reform sürecinin sürdüğünü ve sadece acil konularda harcama yapılmasına öncelik verildiğini ifade etti.

Muhammed, örgütün mali bağımsızlığını elde etmesi için çaba gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Afrika Birliği Dönem Başkanlığını yürüten Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula da reform çabalarıyla Afrika'yı dünyada güçlü şekilde yerini alabilmesinin amaçlandığını dile getirdi.

İki günlük toplantıda, barış ve güvenlik konularının yanı sıra örgüte gözlemci üye olarak kabul edilen İsrail'in üyeliğine yönelik itirazların da tartışılması bekleniyor.