Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, depremden etkilenen Adıyaman'da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin ön hasar tespit çalışmasının ardından Sincik ilçesine bağlı İnlice, Çamdere, Çat, Yarpuzlu, Taşkale, Subaşı ve Pınarbaşı köylerine 50 çadır gönderdi.

Sincik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kurulan çadırlar, depremde evleri hasar gören ailelere teslim edildi.

Jandarma ekipleri, depremzede aileleri çadırlarda ziyaret ederek gıda ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında da yardımcı oluyor. Ekipler ayrıca deprem bölgesindeki çocuklarla bir araya gelip onlara hediye verdi.

"Ekipler gelip evimizi inceledi"

Sincik ilçesine bağlı Çat köyünde çadırda çocuğu ile kalan 65 yaşındaki Kadife Altıngül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin yaklaşık 16 yıl önce hayatını kaybettiğini ve 3 çocuğu olduğunu söyledi.

Deprem anında çok korktuğunu ifade eden Altıngül, "Deprem anında çocuğumla birlikte oturuyordum. Deprem olduğunda sanki ev üzerime yıkılıyor gibi oldu. Ben çok korktum. Sonra kendimizi dışarı attık. Ayakkabımızı giymeye bile zamanımız olmadı. Evimiz çok büyük hasar gördü. Şu anda AFAD tarafından verilen çadırda oğlumla birlikte kalıyorum. Allah, beterinden korusun. Depremden sonra birkaç gün komşumda uyudum. Ekipler gelip evimizi inceledi. Evimiz oturulamayacak halde. Çok çatlak bulunuyor. " dedi.

Sincik ilçesine bağlı İnlice Belde Belediye Başkanı Ebubekir Ümürhan ise depremden sonra tüm kurum ve kuruluşlarının deprem bölgelerine gelerek ihtiyaçların karşılanmasında yardımcı olduklarını belirtti.

AFAD tarafından gönderilen çadırların kurulumunun yapıldığını dile getiren Ümürhan, "Beldeye bağlı Çukan Mahallesi'nde deprem yaşandı ve daha önceki yıllarda da heyelan oldu. Tedirgin oluyoruz. Artçı depremler devam ediyor. Beldenin daha sağlam bir yere kurulması gerekiyor." diye konuştu.

Belde sakini Hüseyin Çalıkuş ise depremden sonra evlerinin hasar gördüğünü, dört çocuğuyla çadırda kaldıklarını belirterek, "Allah, devletimizden razı olsun. Bize her türlü imkanı sağlıyor. Evimiz hasar olduğu için oturamıyoruz." ifadelerini kullandı.