Bafra ilçesi Yeşilyazı Mahallesi sakinleri, deltaya girişlerine kısıtlama getirildiği iddiasıyla basın açıklaması yaptı.

Mahalle sakinlerinden doğa fotoğrafçısı Hasan Aktürk, deltanın girişinde düzenlenen basın açıklamasında, bölgede yaşadıklarını ve çektikleri fotoğraflarla tanıtımına katkı sunduklarını söyledi.

Bölgedeki 30 civarındaki köyde 20 bine yakın insanın yaşadığını belirten Aktürk, insanların yüzde 85'inin geçimini aynı alandan sağladığını dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında kurulan Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliğinin yaşam alanlarını sınırladığını, yollarını kapattığını öne süren Aktürk, "Bölgedeki saz kesimi ve sülük toplama ile deltanın etrafındaki tarım alanları ile ilgili imkanlar elimizden alınmıştır. Bölgede tilki, çakal ve domuz sayısı, daha önceden yapılan koyunculuk, hayvancılık ve çoban köpeklerinin deltadan alınmasıyla artmış, evlerimize bahçelerimize kadar girmiştir. Kuş Cenneti'ne araçla girişin kapanması turizmi bitirmiştir." diye konuştu.

Erhan Akbulut ise bu bölgede doğup büyüdüklerini aktararak, "Daha önce yöre halkı nisandan ekim ayına kadar ineklerini, mandalarını buraya salıyordu. Kuş Cenneti resmiyet kazandıktan sonra köylü buradan yararlanamamaya başladı. Domuzlar, atlar köylünün mahsulüne zarar veriyor. Bu konuda önlem alınmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Avni Koparan da "Bize 'Bu bölgeden geçemezsiniz.' dediler. Atalarımızdan kalma yollara beton döktüler, yol yaptılar. Burada bile geçiş ve çıkışlarda sorun yaşıyoruz. Her geçen gün kısıtlamaları artırıyorlar. Bu konuda yetkililerin bize bilgi vermesi gerekiyor." dedi.