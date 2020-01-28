Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda seyreden Zeynel M. idaresindeki 81 ABA 199 plakalı otomobil, Üçköprü mevkisinde seyrederken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Sürücü, motor bölümünden dumanlar çıkan otomobili yol kenarına çekti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.