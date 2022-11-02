Çatbahçe Köyü yakınlarında yol kenarında yorgun ve yaralı halde bir dağ keçisini gören vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

İhbar üzerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen dağ keçisi, tedavisi yapılmak üzere Şanlıurfa Doğa Koruma Milli Parklara bağlı Gölpınar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.