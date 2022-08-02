Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
[Fotograf: AA]
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
Etiketler: Adıyaman Uyuşturucu
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