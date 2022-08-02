47 yaşındaki Atanur Korkmaz idaresindeki otomobil, Mecitözü-Amasya kara yolu Boğazkaya köyü yakınlarında gece saatlerinde devrilip yanmaya başladı.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki 39 yaşındaki Emel Korkmaz ve 16 yaşındaki yeğenleri Emirhan Kaya, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yanan araç kullanılamaz hale geldi

Mecitözü Belediyesi itfaiye ekibince söndürülen araç ise kullanılamaz hale geldi.

Yaralıların, bir yakınlarının düğününe katılmak üzere Ankara'dan Tokat'a seyahat ettikleri öğrenildi.