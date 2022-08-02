Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 15:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hakkari'de dağ keçisi sürüsü yola indi
Hakkari'de huzur ve güvenin sağlanmasıyla birlikte son günlerde sıkça görünmeye başlanan dağ keçileri, bu defa sürü halinde kara yolunda görüntüledi.
Hakkari'de huzur ve güvenin sağlanmasıyla birlikte son günlerde sıkça görünmeye başlanan dağ keçileri, bu defa sürü halinde kara yolunda görüntüledi.
Çukurca kara yoluna inen dağ keçileri, Adem Çiftçi isimli bir vatandaş tarafından görüntülendi. Dağ keçileri, yakınlarında durarak fotoğraf çeken vatandaşları umursamayarak ilerleyişine devam etti.
Bir süre kara yolu kenarında kalan keçiler, daha sonra bölgeden uzaklaştı.
Etiketler: Hakkari
Son Haberler
- 16:50
- 16:47
- 16:50
- 16:37
- 16:40
Sıradaki Haber
Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz