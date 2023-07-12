Adıyaman’da terör operasyonu: 4 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde, Tunceli kırsal alanında örgüt mensupları ile görüştükleri, erzak ve lojistik malzeme sağladıkları, örgütsel talimatlar doğrultusunda milislik faaliyet yürüttükleri değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon başlatıldı.



Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince İ.K., Y.K., H.B., ve İ.Ş., isimli şahısların bulundukları adreslere baskın yapıldı. Kent merkezinde operasyonda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan, teknik takibe alınan 4 şahsın adreslerinde yapılan aramalarda ise dijital doküman ile silah ve tüfek ele geçirildiği öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.