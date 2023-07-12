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Güncel
AA 12.07.2023 22:52

Bitlis'te anjiyo sırasında kalbi duran hasta doktorların çabasıyla hayata döndü

Bitlis'te kalp krizi geçiren ve anjiyo sırasında kalbi duran 48 yaşındaki İlyas Kurtulmuş, doktorların yoğun çabası sonucu hayata döndürüldü.

Bitlis'te anjiyo sırasında kalbi duran hasta doktorların çabasıyla hayata döndü

İl merkezindeki evinde kalp krizi geçiren Kurtulmuş, ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine sevk edilen Kurtulmuş'un anjiyo yapıldığı sırada kalbi durdu.

Doktorlar, entübe ettikleri hastaya aynı anda hem kalp masajı yaptı hem de anjiyosuna devam ederek tekrar hayata döndürdü.

Kapalı kalp damarı açılarak stent takılan ve 10 gün yoğun bakım servisinde tutulan Kurtulmuş, durumunun düzelmesiyle normal servise alındı.

Tatvan Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Aydoğan, hastanın 2021'de beynindeki kitle nedeniyle ameliyat olduğunu ve kemoterapi tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Kurtulmuş'un evinde baygınlık geçirmesi üzerine yakınları tarafından hastaneye kaldırıldığını belirten Aydoğan, şunları kaydetti:

"Hastanede yapılan kontrollerde kalp krizi olduğu görülmesi üzerine hasta hızlı bize getirildi. Bekletmeden anjiyoya aldık. Bu sırada kalbi ölümcül ritim bozukluğuna girmeye başladı. Elektroşok cihazıyla defalarca şok verdik ama anjiyo esnasında kalbi durdu. Hastayı hemen entübe ederek kalp masajına başladık. Kalp masajı devam ederken aynı anda anjiyosuna da devam ettik. Bu esnada kapalı damarına stent takarak damarını açtık. Yaklaşık 10 gün yoğun bakımda takibini yaptık. Hastanın genel durumu düzelince servise aldık. Şu an durumu daha iyi ve taburcu etmeye hazırlanıyoruz"

Hastanın oğlu Faruk Kurtulmuş ise babasının bayılması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ambulans istediklerini anlattı.

Babasıyla ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür eden Kurtulmuş, "Tatvan Devlet Hastanesi'nde babamı bekletmeden anjiyoya aldılar. Anjiyo esnasında babamın kalbi durmuş. Doktor ve ekibi kalp masajı esnasında anjiyo işlemine devam etmiş. Mucizevi bir şekilde babam hayata döndü. Mehmet hoca ve ekibi babamı kurtarmak için ellerinden geleni yaptılar. Allah razı olsun" dedi.

Hastayı ziyaret eden başhekim Gökmen Reyhanlı, hastaları sağlığına kavuşturmak ve hayati tehlikesi olanları hayatta tutmak için tüm hastane personeliyle gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

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