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Urla'nın ulaşım altyapısına 60 milyon lira yatırım yapılacak

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Korkmaz'ın ismi Zonguldak'taki mahallesine verildi

Memiş'in haber vermesi üzerine olay yerine Kahta Belediyesi itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

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