Haber Giriş: Kaynak: AA
Adıyaman'da kuyumcuya sahte altın satan 2 zanlı gözaltında
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da bir kuyumcuya girerek sahte altınlarla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman'da alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Kahta ilçesinde kuyumcuya girerek sahte altın satılmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, çalışmaları sonucunda şüphelileri tespit etti. Zanlıların Kahramanmaraş'ta olduğunu belirleyen ekipler, operasyonla Z.G. ve A.E'yi yakaladı.
Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Son Haberler
- 16:44
- 16:34
- 16:27
- 16:14
- 16:21
Sıradaki Haber
Takla atan araçtan emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz