Adıyaman'da alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Kahta ilçesinde kuyumcuya girerek sahte altın satılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmaları sonucunda şüphelileri tespit etti. Zanlıların Kahramanmaraş'ta olduğunu belirleyen ekipler, operasyonla Z.G. ve A.E'yi yakaladı.

Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.