İstanbul'dan Ankara yönüne giden Yavuz İ. idaresindeki 34 KU 3536 plakalı otomobil, Tatlar köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüjde durdu.

Kaza sırasında emniyet kemeri takılı olan sürücü yara almadan kurtuldu.

Yavuz İ, kazayla ilgili AA muhabirine, yeni aldığı aracıyla kaza yaptığını ifade etti.