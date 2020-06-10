Haber Giriş: Kaynak: AA
BM'den İdlib'e 57 tır insani yardım
[Fotoğraf: AA]
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 57 tırla insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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