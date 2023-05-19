Adıyaman'da kurulan Balıkesir Çarşısı'ndaki dükkanlar depremzedelere teslim edildi

Gölbaşı Caddesi'nde Adıyaman Lisesi’nin bulunduğu alanda yapılan betonarme 86 iş yeri, 6 Şubat depreminde iş yerleri ağır hasar alan ya da yıkılan esnaflara teslim edildi.

İş yerlerinin anahtarları, Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanlığı tarafından alınan talepler çerçevesinde noter huzurunda çekilen kura ile teslim edildi. Vatandaşlar, diş kliniğinden veteriner hekime, beyaz eşya bayisinden mobilya mağazasına kadar birçok meslek grubunun yer alacağı Balıkesir Çarşısı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

Teslim aldıkları iş yeri için emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini dile getiren esnaflar, `Büyük bir afet yaşadık ve bu afetten dolayı iş yerlerimiz ağır hasar gördü, kimi esnafımızın ise iş yerleri yıkıldı. Aylardır işsiz güçsüz bir şekilde duruyorduk. Şimdi bizlere burayı teslim ettiler, oldukça mutlu olduk. Umarız aynı afetleri bir daha yaşamayız. Bu çarşımızda kimin emeği geçmiş ise teşekkür ediyorum” dediler.