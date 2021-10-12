Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 19:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da karısını pompalı tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA arşiv ]
Adıyaman'da boşanmak isteyen eşini dün pompalı tüfekle ağır yaralayan zanlı, tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan olay sonrası gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Mesut E. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ayten E'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan Ayten E. ile Mesut E. arasında yaşanan tartışma sonrası kadın eşi tarafından pompalı tüfekle yaralanmıştı. Kaçan zanlı, bir süre sonra polis ekiplerince yakalanmıştı.
Etiketler: Adıyaman
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