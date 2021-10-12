Nijerya'da Kaduna Eyaleti Polis Sözcüsü Muhammad Jalige, yaptığı açıklamada, dün gece eyaletin Kagoma bölgesindeki St. Albert the Great Okulu'na gelen kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin etrafa ateş açtığını söyledi.

Saldırıda onlarca öğrencinin kaçırıldığını ifade eden Jalige, çok sayıda öğrencinin de yaralı olarak kaçmayı başardığını ifade etti.

Jalige, silahlı kişilerin kaçırdığı öğrencilerin sayısının kesin olmadığını ve ayrıntıların daha sonra açıklanacağının bilgisini verdi.

Nijerya'nın Benue, Plateau, Katsina ve Zamfara gibi eyaletlerde ocaktan bu yana birçok kez okullardan öğrenciler kaçırılmıştı.

Ülkede en son 23 Ağustos'ta silahlı kişilerin Zamfara eyaletindeki bir okula düzenlediği saldırıda 50 kişi zorla alınıp götürülmüştü.

Nijerya, okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara vermişti.