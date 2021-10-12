Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık şikayetleri üzerine çalışma başlatarak, İstinye ve Feriköy’de girdiği 4 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen Serhat A’yı (26) takibe aldı.

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada 38 suç kaydı olan şüphelinin, İstinye’de bir iş yerinden 1 tablet bilgisayar ile 330 TL, başka bir iş yerinden 12 bin TL, yine başka bir iş yerinden 1 laptop ve 300 TL çaldığını tespit etti.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, üç ayrı iş yerinde elde ettikleri izlerin yapılan incelemesinde parmak izlerinin şüpheli Serhat A.'ya ait olduğunu belirledi.

Ekiplerin çalışmasında, Serhat A'nın ikamet adresinin Esenler’de olduğu ancak uzun zamandır ikametine gitmediği ve cezaevinde göründüğü anlaşıldı.

Şüphelinin cezaevinden izinli çıkmış olabileceğini değerlendiren ekipler, elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda Fatih Küçükpazar semtinde düzenledikleri operasyonda bir otel odasında zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin, emniyette yapılan sorgusunda, Sarıyer bölgesindeki 3 hırsızlık olayını da kendisinin yaptığını ifade ettiği öğrenildi.

UYAP sorgulamasında şüphelinin, Sarıyer dışında Şişli Feriköy Polis Merkezi'nce de "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçundan firari olarak arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serhat A, tutuklandı.