Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 19:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla açıklarında Türk kara sularına geri itilen 71 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında kurtarılan 71 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında dört farklı zamanda lastik botlarda gruplar halinde göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen dört ayrı lastik bottaki 71 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
Son Haberler
- 19:30
- 18:54
- 18:44
- 18:43
- 18:38
Sıradaki Haber
Nijerya'da okula düzenlenen silahlı saldırıda onlarca öğrenci kaçırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz