Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 19:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 307 ev Covid-19 karantinasına alındı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da 307 evde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararları uygulamaya koydu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 307 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Karantina Adıyaman Koronavirüs
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