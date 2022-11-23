Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba 11:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da kaçakçılık operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 17 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki 3 iş yerinde gümrük kaçağı cep telefonu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, söz konusu iş yerlerine düzenlediği operasyonda, 17 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: Adıyaman Kaçakçılık
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