Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Z.T'nin merkez Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ndeki evinde silah imal edip sattığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce evde yapılan aramada, çeşitli çaplarda kullanıma hazır 11, parçalara ayrılmış 7 olmak üzere toplam 18 ruhsatsız tabanca, namlusu kısaltılmış av tüfeği, 81 mermi, mengene, taşlama makinası, ölçü kumpası, çok sayıda şarjör, tabanca üst kapağı ve çeşitli çaplarda namlu ve aletler ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5400 lira bulundu.