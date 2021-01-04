Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 15:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narlıdere köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine, bölgeye operasyon düzenledi.
Operasyonda 6 kişi suçüstü yakalandı.
Kazı alanında yapılan aramada bir kürek, iki kazma, 10 metre halat ele geçirildi.
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