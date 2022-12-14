Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba 20:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da kaçak avlanan 5 kişi yakalandı
Adıyaman'da kaçak avlanan 5 kişiye idari işlem uygulandı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan kaçak av ihbarlarını değerlendirdi.
Ekipler, kent kırsalında 1 hafta içerisinde yaptıkları çalışmada, yasak sahada avlanırken yakalanan 5 kişiye 4915 Sayılı Kanuna muhalefetten idari işlem başlattı.
Etiketler: Adıyaman
Son Haberler
- 21:42
- 21:36
- 21:22
- 21:13
- 21:07
Sıradaki Haber
Hakkari'de 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz