Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda kentten batı illerine uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine şüpheli bir araçta arama yapan ekipler, 7 soğuk çay etiketli şişe ve 4 su şişesi içinde kristalize halde 7 kilogram sentetik uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirdi.

Aracın sürücüsü gözaltına alındı.