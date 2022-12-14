Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba 20:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de tır dorsesinde 350 paket kaçak sigara bulundu
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bir tırın dorsesinde 350 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Solaklar yol arama noktasında uygulama yaptı.
Uygulamada durdurdukları bir tırın dorsesinde çay ve tütün tespit köpeğiyle arama yapan ekipler, 350 paket bandrolsüz ve hologramsız kaçak sigara ele geçirdi.
Tır sürücüsü V.İ. gözaltına alındı.
Etiketler: Kayseri
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