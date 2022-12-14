Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba 19:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitkin baykuş tedavisinin ardından doğaya salındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Osmaniye'de bitkin halde bulunan paçalı baykuş, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salındı.
Kent merkezine yakın ormanlık alanda vatandaşların bitkin halde bulduğu peçeli baykuş, Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Tedavisi tamamlanan peçeli baykuş, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay tarafından merkeze bağlı Akyar köyünde doğaya salındı.
Etiketler: Osmaniye
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