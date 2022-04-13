Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 12:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 3 yabancı uyruklu tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu tutuklandı.
Adıyaman alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Sümerevler Mahallesi'nde bir evde cep telefonu ve tablet çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda yabancı uyruklu A.E.R, İ.Ş.A. ve J.J.S.S'yi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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