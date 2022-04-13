Kaymakamlık tarafından Öğretmenevi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programında, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi.

Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, programa katılan yetim ve öksüz çocuklarla yakından ilgilendi.

Kaymakam Vural, yaptığı açıklamada, yetim ve öksüz çocukların kendilerine birer emanet olduğunu belirtti.

Ramazanın toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin, hoşgörünün güçlendiği bir ay olduğunu aktaran Vural, "Ramazan ayının manevi ruhuna uygun olarak ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.