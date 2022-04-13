Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 12:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da şüphelinin üzerinde eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da durdurulan şüphelinin üzerinde eroin ele geçirildi.
Adıyaman İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Zey Caddesi'nde durumundan şüphelendiği H.Ü'yü durdurdu.
Ekipler, şüphelinin üst aramasında 0,45 gram eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.Ü, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: Adıyaman Uyuşturucu
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