İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezindeki bir dinlenme tesisinde hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, çalışmaları sonucunda şüphelileri tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda T.D. ile D.B. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Şüphelilerin çaldığı iki televizyon işletme sahibine teslim edildi.