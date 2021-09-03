Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 02:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı
[Fotoğraf:AA]
Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Halil Öztürk yönetimindeki 63 ACH 937 plakalı hafif ticari araçla karşı yönden gelen Halit Yücel idaresindeki 22 HT 604 plakalı otomobil, Kızılin köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücülerle araçlardaki 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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