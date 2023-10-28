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Güncel
AA 28.10.2023 10:53

Adıyaman'da "Filistin biziz, biz Filistiniz" konferansı düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde "Filistin biziz, biz Filistiniz" konulu konferans düzenlendi.

Adıyaman'da "Filistin biziz, biz Filistiniz" konferansı düzenlendi

Demokrasi ve Birlik Derneği ile Demokrasi ve Birlik Vakfı tarafından Kahta Kültür Sitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Demokrasi ve Birlik Vakfı Başkanı Mehmet Metiner konuşma yaptı.

Kudüs'ün Müslümanlar açısından önemine işaret eden Metiner, Filistin ve İsrail arasında yaşananlar ile Filistin'in özgürlüğünün bölge için önemine işaret etti.

Metiner, İsrail'in mazlum halkı bombaladığını ifade ederek, İsrail'in savaş suçu işlediğini dile getirdi.

"Mescid-i Aksa'nın neresi Arap. Mescid-i Aksa ben demek, sen demek, hepimiz demek" diyen Metiner, "Bu dava Türklerin, Kürtlerin, Arapların hepimizin davası. Her gün üzerine bombalar düşen o çocukların caretta caretta kadar değeri yok mu? Susmayacağız, direneceğiz. Gazze'de bedeli ne olursa olsun direneceğiz. Bir gün mutlaka Muhammed'in ordusu bunları yenecektir" diye konuştu.

Metiner, CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel'in Hamas hakkında konuşmasına değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"O terör örgütünün siyasi partisinin hakkını hukukunu savunacaksın. Kendi vatanını, kendi toprağını, kendi insanlık izzetini savunan bir kurtuluş özgürlük hareketi olan Hamas'a laf edeceksin. Bu topraklar işgal edilmiş topraklar. İnsanlar evlerinden barklarından edilmiş, uzaklaştırılmışlar, yok edilmişler, katliamlara uğramış. Filistin halkını şimdi topraklarına sahip çıktıkları için suçlu mu ilan edeceksiniz? Siz bu ülkenin bu milletin partisi olamazsınız. Değişim istiyormuş, özgürlük istiyormuş"

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