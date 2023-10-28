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Güncel
İHA 28.10.2023 09:39

Nevşehir'de 1923 fidan toprakla buluştu

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı nedeniyle, Nevşehir Valiliği tarafından 'Türkiye Yüzyılı Hatıra Ormanı'na 1923 ağaç dikimi yapıldı.

Nevşehir'de 1923 fidan toprakla buluştu

Güzel Yurt Mahallesi'nde oluşturulan Nevşehir Valiliği 100. Yıl Hatıra Ormanı'nda yapılan etkinlikte konuşan Nevşehir Valisi Ali Fidan, “Bugün dikeceğimiz ağaçlar ile Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yılı etkinliklerinin birini daha gerçekleştirmiş oluyoruz. Nevşehir’e tepeden bakan bu alanda, Cumhuriyet'imizin 100. yılı hatırasına 1923 fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. İlimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Nevşehir Valiliği tarafından organize edilen ağaç dikim etkinliğine Nevşehir Valisi Ali Fidan, protokol üyeleri, daire müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. 

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