Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan "ayın polisleri" uygulamasında, ocak ayının başarılı polisi, oluşturulan komisyon tarafından belirlendi.

Kentteki yaşanılan hırsızlık olaylarının önlenmesinde başarı gösteren Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinde görevli komiser Erdal Coşan, şüpheli şahıslar ve çeşitli olaylara karışan suçluların yakalanmasında özverili çalışan Yunus Polislerinde görevli polis memuru Hasan Hüseyin Savan, üstün ve gayretli çalışmalarından dolayı Çevik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Murat Kuş ve Gölbaşı ilçesinde genel asayişin sağlanmasında katkı sağlayan Mehmet Tak "ayın polisleri" olarak belirlendi.

Başarılı polislere, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder tarafından teşekkür belgesi verildi.