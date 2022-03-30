Adıyaman'da Yunus Emre Mahallesi'nde iki kişi arasında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle ismi öğrenilemeyen kişi yanındaki av tüfeği ile Cengiz Yayla'ya ateş etti.

112 Acil Servis ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Yayla'nın cesedi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.