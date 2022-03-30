Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri, devriye görevi esnada 3 şüphelinin bir ikamete ve kuruma ait kabloları çalarken suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada zanlıların yakalanma anı bekçilerin yaka kameralarına yansıdı.