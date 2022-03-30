Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 07:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te kablo çalan 3 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri, devriye görevi esnada 3 şüphelinin bir ikamete ve kuruma ait kabloları çalarken suçüstü yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bu arada zanlıların yakalanma anı bekçilerin yaka kameralarına yansıdı.
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