Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 15:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 96 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da, COVID-19 tedbirleri kapsamında 96 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıayaman Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 96 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Adıyaman Koronavirüs
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