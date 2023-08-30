Adıyaman’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Valilik Makamındaki Tebrikat töreni sonrası valilik konferans salonundaki törene geçildi.

Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Serkan Güvel tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, Adıyaman Anadolu Lisesi öğrencilerinden Olcay Aslan ve İsmail Büyükpolat tarafından şiirler okundu.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine, Vali Vekili Mehmet Faruk Kazdal, Adıyaman Milletvekilleri Mustafa Alkayış, Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, jandarma ve emniyet personeli ile şehit aileleri ve Kıbrıs gazileri katıldı.