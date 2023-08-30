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Güncel
İHA 30.08.2023 13:50

Adıyaman’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Adıyaman’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Adıyaman’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
[Fotograf: İHA]

Valilik Makamındaki Tebrikat töreni sonrası valilik konferans salonundaki törene geçildi.

Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Serkan Güvel tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, Adıyaman Anadolu Lisesi öğrencilerinden Olcay Aslan ve İsmail Büyükpolat tarafından şiirler okundu.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine, Vali Vekili Mehmet Faruk Kazdal, Adıyaman Milletvekilleri Mustafa Alkayış, Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, jandarma ve emniyet personeli ile şehit aileleri ve Kıbrıs gazileri katıldı.

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Adıyaman 30 Ağustos Zafer Bayramı
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