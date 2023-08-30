Sinop’ta 30 Ağustos coşkusu

Sinop’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıl dönümü kutlama etkinlikleri, ilk olarak Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı.
Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından valilik makamında tebrikat töreni gerçekleşti.
Tebrikat sonrası kutlamalar İskele Meydanı Atatürk Anıtı önünde devam etti.
Program açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı okundu. Tören devamında Vali Mustafa Özarslan ve Belediye Başkanı Barış Ayhan halkın ve tören birliğinin bayramını kutladı.
Törende halk oyunları gösterisinin ardından Sinop İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığı’nca hazırlanan silahlı gösteri izleyenlerin takdirini topladı. Kutlamalar tören geçişi ile son buldu.