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Güncel
AA 19.05.2024 17:58

Adıyaman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Adıyaman'ın Çelikhan, Besni ve Kahta ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Adıyaman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Çelikhan Hükümet Konağı önünde düzenlenen 19 Mayıs töreninde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abubekir Zorlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Adıyaman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Saygı duruşunda bulunulduğu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu 19 Mayıs programı ilçedeki farklı etkinliklerle devam etti.

Besni Hükümet Konağı bahçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel Atatrük Anıtı'na çelenk sundu.

Program çeşitli etkinliklerle ilçede devam etti.

Kahta Kaymakamlık binası bahçesinde düzenlenen 19 Mayıs etkinliğinde de Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Program çeşitli etkinliklerle sürdü.

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