Adıyaman Valisi Varol, üniversite öğrencileriyle iftarda bir araya geldi

Altınşehir Veysel Karani Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen iftar programında Vali Varol, öğrencilerle sohbet edip sorunlarını dinledi.

Ramazanın huzurlu ve bereketli geçmesini temenni eden Vali Varol, "Rahmet, bereket, kardeşlik ve sevgi bağlarının güçlendiği, ruhlarımızın güzel öğütlere ve uyarıcı telkinlere açık olduğu Ramazan ayının öğrencilerimize huzur getirmesi temennisiyle büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa edecek geleceğimizin mimari sevgili gençlerimize başarılarla dolu bir eğitim hayatı diliyoruz." dedi.

Vali Varol daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve öğrenciler katıldı.