Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 09:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'daki cinayetle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
[Fotograf: AA]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişiyi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Sarıyakup Mahallesi'nde, kaldırımda oturan Yılmaz Sucu'yu kendisine küfrettiği iddiasıyla tabancayla öldüren ve aynı gün saklandığı adreste yakalanan M.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen M.G, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
22 Ağustos'ta, kaldırımda oturan Yılmaz Sucu'yu kendisine küfrettiği iddiasıyla tabancayla öldüren M.G. aynı gün saklandığı adreste gözaltına alınmıştı.
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