Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 14:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 3 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da, evlerinde 1510 gram esrar ve ruhsatsız 3 av tüfeği ile tabanca ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay, Çamlıbel ve Abdioğlu mahallelerindeki 3 ikamette uyuşturucu bulundurulduğu iddiası üzerine arama yaptı.
Evlerde, 1510 gram esrar ve ruhsatsız 3 av tüfeği ile tabanca ele geçirildi.
Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Adana Uyuşturucu Narkotik Kaçakçılık
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