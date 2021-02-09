Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 09:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 28 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da, 1-7 Şubat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 208 zanlıdan 28'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 208 şüpheli gözaltına alındı, 2 kilo 330 gram esrar, 1 kilo 205 gram sentetik uyuşturucu, 508 uyuşturucu hap, 312 gram kokain, 51 gram eroin, ruhsatsız 3 tabanca ve bu silaha ait 25 mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 208 zanlıdan 28'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 179'u serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz